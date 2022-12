In der Gesundheitsvorsorge werden Arbeitgeber künftig eine größere Rolle spielen, sagt Uniqa-Chef Andreas Brandstetter. Eine Zwei-Klassen-Medizin sieht er nicht.

Die Presse: Die Inflationsrate liegt derzeit über zehn Prozent. Viele Menschen streichen ihre Ausgaben also dort, wo man es nicht sofort spürt – etwa Zusatzversicherungen. Merken Sie das?

Andreas Brandstetter: Wir merken es bei der Kundennachfrage interessanterweise überhaupt nicht. Nicht nur in Österreich, sondern auch in Osteuropa, wo wir in der Ukraine mit 1,2 Millionen Kunden die zweitgrößte Versicherung sind. Das zeigt, dass auch in der Zeit einer extremen Krise das Vertrauen in Versicherungen überdurchschnittlich hoch ist. Wir erleben also keine Stornowelle. Die Inflation trifft uns aber sehr stark auf der Schadensseite. Preiserhöhungen auf der Baustelle oder bei den Mechanikern fallen bei uns schneller an als die Anpassung der Prämien.

Die Coronapandemie ist nun endlich am Abklingen. Wie hat sie sich eigentlich auf die Versicherungen ausgewirkt?

Anfangs gab es durch Covid zusätzliche Schäden etwa durch Betriebsunterbrechungen. Gleichzeitig gingen aber die Unfälle zurück, weil es weniger Kfz-Verkehr gab. Bei der Gesundheitsversicherung sehen wir nun einen signifikanten Anteil an Long-Covid-Patienten.