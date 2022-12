Mafiaprozess: Elf Jahre Haft

Ein 34-Jähriger wurde am Freitag (nicht rechtskräftig) wegen eines Überfalls auf zwei Drogendealer verurteilt.

Wien. Spezialkräfte der Justizwache und der Verfassungsschutz waren anwesend, der Trakt vor dem Gerichtssaal wurde weiträumig abgesperrt und mit einem Fotografier- und Filmverbot belegt: In dieser Szenerie ist am Freitag am Wiener Landesgericht ein Prozess gegen einen mutmaßlichen Mafioso zu Ende gegangen.

Der 34-Jährige wurde wegen schweren Raubes zu einer elfjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Das Urteil eines Schöffensenats ist nicht rechtskräftig.

Bei dem Mann soll es sich um ein führendes Mitglied einer serbisch-montenegrinischen Mafiabande handeln, die in Österreich in großem Stil mit Suchtgift handelt. Laut Urteil hat er am 28. Dezember 2019 mit sechs anderen Bandenmitgliedern in einer Wiener Garage einer anderen Dealergruppe mit Gewalt 13 Kilogramm Kokain und 106.000Euro abgenommen. „Wir haben keinen Zweifel, dass der Angeklagte vor Ort war“, stellte die Richterin in der Urteilsbegründung fest. Zum gegenständlichen Verbrechen meinte sie: „Es ist ein nicht alltäglicher Fall, mit einer derartigen Brutalität konfrontiert zu sein“.

Kokain-Deal als Falle

Verteidiger Werner Tomanek legte gegen das Urteil umgehend Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung ein. Die Staatsanwältin gab vorerst keine Erklärung ab.

Die Bande des Angeklagten hatte nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden zum Schein vorgegeben, in Wien einer anderen Tätergruppe Kokain abkaufen zu wollen. Dafür wurde eine Lagerhalle angemietet. Als zwei Männer der anderen Gruppe am Übergabeort erschienen, warteten laut Anklage der Serbe und seine Mittäter bereits, schlugen sie zu Boden und traten mit Füßen auf sie ein. Einem der beiden wurde ein Messer in den Rücken gestochen, der Mann wurde schwer verletzt.

„Ich war nicht Teil dessen, was in der Anklage steht“, hat der mutmaßliche Mafiaboss beim Prozessauftakt Anfang November erklärt, dessen Gruppierung laut Bundeskriminalamt in ganz Europa für Suchtgifthandel in großem Stil und besondere Brutalität berüchtigt sein soll.

Der 34-Jährige hat in Serbien bereits wegen Mordes eine elfjährige Freiheitsstrafe verbüßt. Den Erkenntnissen des Bundeskriminalamts zur Folge umfasste die kriminelle Organisation allein in Wien 200 Personen.

(APA)