Little Simz: Rap ohne Blabla und Bling-Bling

„I'm Jay-Z on a bad day, Shakespeare on my worst days“ – Little Simz auf Europa-Tournee.

Die Britin Little Simz überzeugte im ausverkauften Wiener Gasometer mit subtilem Rap zu Themen wie Hedonismus, Vaterbeziehung und Frauenkonkurrenz.

Das Konzert begann mit einer Zuspielung. Eine betörende, keinem Geschlecht zuordenbare Stimme kitzelte die Ohren: „What's it all about, this crazy love?“ Jede neue Generation muss sich mit dieser Frage plagen. Soulsänger Smokey Robinson tat es 1975, beileibe nicht nur in diesem Lied, das „The Agony and the Ecstasy“ heißt. Just zur Zeile „You got to pay some agony for the ecstasy“ federte die fast 20 Jahre später geborene Rapperin Little Simz in sportlichem Outfit auf die Bühne.

Die flirrenden Geigen des Smokey-Robinson-Originals setzten sich nahtlos im eigentlichen Opener „Two Worlds Apart“ fort, in dem es um den fiebrigen Schicksalshunger eines Teenagers geht. Erst dominiert Hedonismus. Da werden Pina Coladas geschüttet und wird Marihuana geraucht. Doch dann wird der Heldin Einhalt geboten: „Look at me now, I've got a bitch, her name is Karma.“ Die Lust ist versiegt, das Schuldgefühl dominiert. Das Lied thematisiert zudem den sozialen Aufstieg, den die als Flüchtlingskind in Islington, London geborene Rapperin und Schauspielerin geschafft hat. Ohne falsche Zugeständnisse: Ihr Drang nach künstlerischer Integrität verhinderte bisher, dass sie bei einem Majorlabel unterschrieb.