Kroatien nach Elfmeterschießen im WM-Halbfinale

Neymar traf, Petkovic glich aus und der WM-Hit Kroatien gegen Brasilien musste im Elfer-Schießen entschieden werden. Kroatien-Keeper Livakovic avancierte beim 4:2 nach Elfern zur Sensation - und hob „Hrvatska“ ins WM-Halbfinale.

Doha. Brasiliens großer Traum vom sechsten WM-Titel ist im Viertelfinale der Fifa-WM von Katar jäh geplatzt. Seit 20 Jahren läuft die Seleção schon dem sechsten Titel vergebens hinterher, 2022 verdarb Kroatiens „Hexer“, Torhüter Dominik Livaković, mit seinen Paraden die Vision vom „Hexa“.

Im WM-Viertelfinale war ein Treffer von Superstar Neymar letzten Endes zu wenig. Auch das Momentum, dass er mit seinem insgesamt achten WM-Tor den Brasilien-Rekord von Pelé (77 Treffer) egalisierte, nützte in diesem Fall gar nichts. Kroatien hatte einen Plan, glaubte an sich – wollte in die Verlängerung und dann unbedingt ins Elferschießen. Bruno Petković (117.) machte es mit dem 1:1 möglich. Dann schlug die Stunde von Zagreb-Keeper Livaković. Er hatte Brasilien über 120 Minuten mit sagenhaften Reflexen und Paraden sonder Zahl den Nerv gezogen.

Den Rest hatten Perisić oder Sorna erledigt, die Brasiliens Angreifer, vorzugsweise Antony, richtig „abgeklopft“ hatten bei ihren Angriffen. Im Penalty-Schießen brillierte dann Livaković, 27, der schon im Achtelfinale gegen Japan wichtige Praxis gesammelt hat. Er parierte den Versuch von Rodrygo – es war sein vierter gehaltener Elfer in Serie. Seine Landsleute trafen alle und als Marquinhos nur die Stange traf, war der Coup perfekt.

Kroatien trifft im Halbfinale auf den Sieger der Partie Niederlande gegen Argentinien. Brasiliens Stars fahren heim, Teamchef Tite ist Geschichte.

2022 unterlag „Hrvatska“ weiterhin nur einem Team, und zwar Österreich. In der „Nations League“ siegte die ÖFB-Auswahl am 3. Juni in Osijek mit 3:0.

(fin)