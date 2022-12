Klimaaktivisten blockierten Mont-Blanc-Tunnel

(c) APA/AFP/LAST GENERATION/HANDOUT (HANDOUT)

Während Schnee fiel, besetzten die Aktivisten die Fahrbahn an den Eingängen des Tunnels.

Ziel der Aktion war es, Druck auf die französische und italienische Regierung auszuüben, damit diese Maßnahmen zur Begrenzung des Klimawandels ergreifen.

Französische und italienische Klimaaktivisten haben am Freitag die Eingänge des Mont-Blanc-Tunnels in Chamonix auf der französischen Seite und in Courmayeur auf der italienischen Seite blockiert, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. Die Aktion wurde von etwa 20 Aktivisten und Aktivistinnen von "Derniere Renovation" (Frankreich) und "Ultima Generazione" (Italien) durchgeführt, zwei Schwesterorganisationen, die der zivilen Widerstandsbewegung A22 angehören.

„No Gas“ für die Kinder von morgen

Während Schnee fiel, besetzten die Aktivisten die Fahrbahn an den Eingängen des Tunnels und rollten ein gelbes Spruchband mit dem Slogan "No Gas" aus. Die Demonstranten wurden dann von der Polizei vertrieben.

Ziel der Aktion war es, Druck auf die französische und italienische Regierung auszuüben, damit diese Maßnahmen zur Begrenzung des Klimawandels ergreifen. "Wir blockieren heute die Straße, um eine neue Route für die Kinder von morgen zu eröffnen", sagte ein 28-jähriger Demonstrant.

Die Demonstranten wurden dann von der Polizei vertrieben. (c) APA/AFP/LAST GENERATION/HANDOUT (HANDOUT)

(APA)