Geiselnahme in Dresdner Innenstadt

Die Lage ist noch sehr unübersichtlich. Medienberichte, wonach eine Person im Einkaufszentrum Altmark-Galerie erschossen wurde, wollte die Polizei zunächst nicht bestätigen.

In der Dresdner Innenstadt ist die Polizei am Samstagvormittag zu einem Großeinsatz ausgerückt. Bestätigt wurde eine Geiselnahme. Betroffen war der Bereich um das Einkaufszentrum Altmark-Galerie, das evakuiert wurde. Der berühmte Weihnachtsmarkt Striezelmarkt blieb geschlossen.

Nach ersten Informationen war ein Unbekannter in ein Gebäude eingedrungen und hatte Schüsse abgegeben. Anschließend habe er sich in einem Drogeriemarkt in der Altmarktgalerie verschanzt, wie die „Bild"-Zeitung berichtet.

Zusammenhang mit toter 62-Jähriger

Medienberichte, wonach ein Mensch in dem Einkaufszentrum erschossen wurde, wollte die Polizei zunächst nicht bestätigen. Im Dresdner Stadtteil Prohlis hatte die Polizei zuvor eine 62-Jährige tot in einem Mehrfamilienhaus aufgefunden. Das Tötungsdelikt stehe in Zusammenhang mit dem Einsatz in der City, teilte die Polizei am Samstag mit. Tatverdächtig sei der 40-jährige deutsche Sohn der Frau.

Die Lage sei noch sehr unübersichtlich, sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Die Polizei bat die Bürgerinnen und Bürger, die Dresdner Innenstadt zu meiden.

(APA)