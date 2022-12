Lieblingsbücher des Jahres: Tipps aus der Redaktion

Rezensierende der „Presse am Sonntag“ stellten sich der Qual der Wahl, welche zwei Titel sie unter den Baum legen würden.

Feuer & Flamme

Der Amerikanerin Bonnie Garmus ist mit „Eine Frage der Chemie“ eines der überzeugendsten Debüts dieses Jahres gelungen. Die (fiktive) Geschichte der genialen Chemikerin Elizabeth Zott, die in den 1960er-Jahren über ihre Kochshow im Fernsehen für Emanzipation (und so vieles mehr) kämpft, hat ihre tragischen, komischen und schrägen Momente.

Von der ebenso mitreißenden wie beklemmenden Lebensgeschichte seiner Großeltern erzählt der schwedische Shootingstar Alex Schulman in dem autobiografischen Roman „Verbrenn all meine Briefe“: Ein echter Pageturner, ganz ohne Thrillerelemente, über große Gefühle, schwierige Beziehungen und die Macht der Familie. MPM

Schuld & Sühne

Der irische Autor John Boyne schreibt in „Als die Welt zerbrach“ die Geschichte rund um den „Jungen im gestreiften Pyjama“ weiter. Im Mittelpunkt steht diesmal die große Schwester Gretel, mittlerweile 90 Jahre alt und in London ansässig: ein packend erzählter Roman um nicht wiedergutzumachende Schuld. Großes Kino liefert auch Miranda Cowley Heller in ihrem Debütroman „Der Papierpalast“: eine Familien- und Liebesgeschichte, in der die Figuren nicht nur den Leser, sondern auch einander überraschen. Auch hier spielt eine alte Schuld eine große Rolle, Ostküstenflair gibt's als Draufgabe. DO