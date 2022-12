Unter 20 Euro: And's Potato

Stellen wir uns vor, wir machen alles aus Kartoffelpuffern. So fühlt es sich bei And's Potato an. Im Mittelpunkt steht das kanadische Fast Food „Poutine“.

Der Name ist ein Hindernis. Irgendwie vermisst man ein i oder y, doch es ist eben kein Andi oder Andy, der dem Lokal den Namen gibt. Vielmehr sind es die Anden, wo die Kartoffeln herkommen, die für „And's Potato“ Pate gestanden sind. Erdäpfel also, um die dreht sich alles in dem neuen Lokal auf der Alser Straße, das schon von außen mit einem grellen gelben Schriftzug auf sich aufmerksam macht.

Von der Anmutung her wirkt es wie eine Fast-Food-Kette – und das ist gar nicht so falsch. Eine Kette ist es zwar noch nicht, aber sollte das Konzept hier aufgehen, ist ein Franchise-Konzept als Vision angedacht. Und Fast Food steht hier tatsächlich im Mittelpunkt. Allerdings soll es anders sein – nämlich ohne Fett und unfrittiert. Und, das hatten wir schon, basierend auf Kartoffeln.

Im Mittelpunkt steht Poutine, ein Gericht, das in Kanada als populär gilt. In der Urvariante „Traditional Quebec“ (10,90 Euro) besteht sie aus Pommes Frites, Bratensauche und Käsebruch. Und je nach Variante kann man das Gericht noch adaptieren, etwa mit Speck („Montreal Style“, 12,90 Euro) oder als „Curry Planted-Wurst Traum“, (12,90 Euro). Die Pommes sind allerdings eher Kroketten, die aus Kartoffelschnitzeln zusammengepresst werden. Eher weich und nicht knackig, aber kann man schon versuchen. Auch Burger hat man im Angebot – mit Pattys aus dem gleichen Grundstoff wie die Poutine. Der Rösti-Beef-Cheeseburger (13,90 Euro) ist nicht unlustig, wenn auch gewöhnungsbedürftig. Geschmacklich sehr gut sind dafür die Lachs-Rösti-Maki (6 Stk. zu 5,90 Euro), in denen statt Reis – Sie ahnen es vermutlich – Kartoffelschnitzel verwendet werden.

Bestellt werden kann an der Theke oder via QR-Code per Handy – an sich zur Abholung gedacht, aber es geht auch vom Tisch aus und man holt die Bestellung von der Theke ab. Lustig ist das Konzept jedenfalls, ob es ein Lokal ist, in das Menschen gern auch öfter gehen, wird sich weisen. Freunde des Erdapfels sollten es aber jedenfalls einmal testen.

And's Potato. Alser Str. 30/1, 1090 Wien, Mo.–Do. 11.30–21.30, Fr.–Sa. 11–21.30 Uhr, ✆ 01 40 50 201, www.andspotato.at

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.12.2022)