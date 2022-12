Wiens grüne Doppelspitze: „Vertuscht und fast verzockt“

Vor einem Jahr trat die erste Doppelspitze in der Geschichte der Wiener Grünen an, die sich auch wegen der Wien Energie massiv auf die SPÖ einschießt.

Seit einem Jahr bilden Sie die erste Doppelspitze in der Geschichte der Wiener Grünen. Trotz Klima- und Energiekrise hat man seitdem wenig von Ihnen gehört. Was ist los mit den Wiener Grünen?



Judith Pühringer: Wir sind gut in der Oppositionsrolle angekommen, die Doppelspitze hat sich bewährt. Es ist ein modernes Modell der Führung. Wir haben viele Themen gesetzt – von Klimaschutz bis Teuerung.



Wer hat das letzte Wort bei Meinungsverschiedenheiten bei einer gleichberechtigten Doppelspitze? Wer führt die Grünen in die nächste Wien-Wahl?