Wiener Schmäh und Design zum Verschenken

Hauptbild • Archivbild: Eine Auslage auf der Wiener Mariahilfer Straße • APA/AFP/JOE KLAMAR

Keramik mit Zitaten berühmter Wiener. T-Shirts, die die Wiener Seele auf den Punkt bringen. Ein historischer Straßenbahnsitz: Wer Geschenke mit Wien-Bezug sucht, hat eine breite Auswahl. Ein kleines Best-of zur Inspiration.

Weniger als zwei Wochen bis zum Heiligen Abend. Wer noch auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken ist, wird in Wien leicht fündig.

Insbesondere auch dann, wenn man Dinge mit Wien-Bezug verschenken möchte: Die in der Stadt produziert werden – und von ihr inspiriert sind. Oder die die Eigenheiten der Wienerinnen und Wiener charmant auf den Punkt bringen.

Wiener Schmäh

Fans des Wiener Schmähs (und Grants) – und alle, die es noch werden sollten – kann man auf diverse Weisen beschenken: So hat der Wiener Alltagspoet Andreas Rainer die besten Dialoge, die er im Stadtraum mitgehört hat, in Buchform festgehalten („Der Wiener Alltagspoet fährt U6“). Es gibt in seinem Webshop aber auch Leibchen, Häferln und Taschen mit den besten Dialogen (wieneralltagspoeten.at).