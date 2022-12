Geschenke, die für viele Sinn haben

Zu Weihnachten doppelt Freude bereiten: Kauft man in Geschäften mit sozialem Auftrag, profitieren nicht nur die Beschenkten. Ob Vintage-Möbel, Wohn-Accessoires, Schmuck oder ein Gala-Dinner: Geschenke mit Sinn findet man in Wien zuhauf, man muss nur wissen wo. Eine Orientierungshilfe.

Schön und gut – wenn ein Geschenk diese zwei Kriterien erfüllt, hat man quasi schon gewonnen. Bei Schön & Gut (1, siehe Grafik) ist dieses Motto Programm, wobei ein gutes Produkt hier mehr bedeutet als nur qualitativ hochwertig. „Die Produkte sollen Sinn und eine Geschichte haben“, sagte Julia Fidesser.



Fidesser ist Teamleiterin in dem Social-Concept-Store auf der Wieden und kann tatsächlich zu fast allen Dingen eine Geschichte erzählen – oder besser gesagt von den Menschen, die dahinterstehen. In dem Laden werden ausschließlich Produkte verkauft, die entweder in den angeschlossenen Werkstätten oder von anderen sozialen Unternehmen unter fairen und nachhaltigen Bedingungen und möglichst regional hergestellt werden. Gleichzeitig werden Menschen im Shop bzw. in den Werkstätten ausgebildet und für einen Wiedereinstieg auf dem Arbeitsmarkt von Personalberatern und Sozialarbeitern betreut.

Der soziale Aspekt stehe im Vordergrund, sagt Fidesser, gleichzeitig sollen die Produkte nützlich, hochwertig, „aber auch schön sein“. Das Angebot reicht von der Glitzerstofftasche aus der Näherei nebenan über den Designer-Pflanzenhalter aus einer Caritas-Trainingsstätte für Jugendliche bis zum von Menschen mit Behinderung fein bemalten Geschirrset mit Wiener Motiven.