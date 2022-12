Mexiko: Wo die Gewalt kein Ende findet

(c) AFP via Getty Images

„Ni una menos“: Nicht eine weniger. Menschen im ganzen Land gehen auf die Straße, um ein Zeichen gegen die Gewalt an Frauen zu setzen.

In Mexiko werden jeden Tag durchschnittlich elf Frauen getötet. Angehörige und Beobachter sprechen von einer Kultur der Straffreiheit. Warum gelingt es dem Staat nicht, die Gewalt einzudämmen?

Sie war eine begnadete Leserin. Sie gewann die Poesie-Wettbewerbe, ratterte ganze Seiten aus den Harry-Potter-Büchern auswendig herunter, leitete mit ihren zwölf Jahren die Bibliothek der Schule. Dort ging Fatima gern hin. Darum wunderte sich ihre Mutter, Lorena, auch noch nicht, als sie am 5. Februar 2015 nicht wie gewöhnlich gegen 14 Uhr nach Hause kam. Das Essen war bereits fertig, die Familie wartete wie immer, bis alle beisammen waren. Es wurde halb drei, dann drei. Langsam wurde Lorena unruhig. Gegen 16 Uhr machte sie sich mit ihren Nachbarn auf den Weg, um ihre Tochter zu suchen.



Sie fanden sie nicht mehr lebend. Drei Männer aus dem Dorf in Lerma hatten das Mädchen auf dem Nachhauseweg angehalten. Sie hatten sie vergewaltigt und malträtiert, ließen sie blutüberströmt in einem Graben zurück, wo sie ihren Verletzungen erlag. „Sie haben mir nicht nur meine Tochter genommen. Sie haben unsere Familie mitten ins Herz getroffen.“