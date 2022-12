Das stille Genie: Die letzten Kapitel der Messi-Mania?

Drucken

Hauptbild • Die Posen und die Elfmeter sitzen, der WM-Traum lebt: Lionel Messi führt seine Argentinier ins Finale. • REUTERS

Was machte Lionel Messi zum besten Spieler der Welt? Und wie wird eine der größten Sportkarrieren zu Ende gehen? Die erweiterte Neuauflage seiner Biografie ist gerade deshalb so aufschlussreich, weil Messi zuletzt nicht mehr alles so leicht von der Hand gegangen ist.

Seine letzte Weltmeisterschaft, sie könnte seine Karriere endgültig krönen. Lionel Messi und seine Argentinier stehen im Finale, vor allem weil der inzwischen 35-jährige Superstar in Katar zaubert: mit unwiderstehlichen Toren, mit Pässen, die die Fußballwelt staunen lassen, und mit frechen Elfmetern.



Dabei ist gerade spannend, wie der stille und zurückgezogen lebende Messi tickt, wenn es auf und abseits des Platzes plötzlich nicht mehr nach Wunsch läuft. Seine autorisierte Biografie, jetzt in erweiterter Neuauflage, setzt genau dort an – und wird so zu einer bemerkenswerten Charakterstudie der Fußballikone samt lehrreichem Sittenbild des Profigeschäfts.