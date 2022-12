Stefan Herheim: „Die Oper droht zu zerbröseln“

(c) Peter M. Mayr

Der Norweger Stefan Herheim, neuer Chef des Musiktheaters an der Wien, über das Problem „ganz vieler“ Opernhäuser, heutige Todesscheu und seine Abgrenzung zur Staatsoper.

Mit „Amahl und die nächtlichen Besucher“ erklären Sie Familienoper zur Chefsache – warum?



Stefan Herheim: Weil es um die Zukunft des Musiktheaters geht. Diese neue Programmsäule am Musiktheater an der Wien ist für „Kinder jeden Alters“, auch jene, die das Kind in sich manchmal vergessen. Als Geschenk für sie hauen wir für die Familienoper voll auf die Pauke, mit den Wiener Symphonikern, dem Arnold Schoenberg Chor, renommierten Sängerinnen und Sängern, den Wiener Sängerknaben und Kindern der Musikschule Liesing. Lust auf Oper braucht eine Initialzündung. „Amahl und die nächtlichen Besucher“ war die erste Oper, die für eine Live-Aufführung im Fernsehstudio geschrieben wurde, um alle zu erreichen.



Haben Sie das Stück aufgrund dieser Breitenwirksamkeit ausgewählt?