Die zerrissene Nation und der Ball

Argentinien steckt in einer tiefen politischen Krise. Aber es ist auch im Fußballfieber. Über ein Land zwischen Messi und der verurteilten Vizepräsidentin Kirchner.

Falls noch irgendjemand geglaubt hat, dass Fußball nur ein Spektakel sei, wurde er am Freitagabend eines Besseren belehrt. Da trat „El Dibu“ Martínez im fernen Doha vor die TV-Mikrofone, um zu beantworten, wie er es fertigbrachte, die ersten beiden Elfmeter der Niederlande zu parieren, obwohl diese perfekt platziert und scharf geschossen waren. „Das mache ich für die 45 Millionen daheim, in dem Land, in dem es sonst keine Lichtblicke gibt. Unseren Leuten diese Freude zu verleihen, das treibt uns an.“



Und das ist der Selección prachtvoll gelungen. Als Argentiniens Mittelstürmer Lautaro Mártinez schließlich den entscheidenden Elfer links ins niederländische Tor knallte, explodierte Buenos Aires in einem kollektiven Schrei, der wohl noch lauter war als die Donner des tropischen Gewittersturms, der sich just nach dem Schlusspfiff in Fluten über Argentiniens Hauptstadt goss, nach einem ganzen Tag unter einer subtropischen Hitzeglocke, die angefüllt war mit Smog, mit Feuchtigkeit und jenem existenziellen Bangen, das dieses Land stets ergreift, wenn in weit entfernten Weltgegenden die argentinische Hymne erklingt, die ja schließt mit dem Schwur: „Wir geloben, ruhmvoll zu sterben.“