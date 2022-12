Der Rollkoffer und die Welt der Männer

Warum wurde der Rollkoffer erst 1972 erfunden? Etwa, weil er als zu feminin galt? Wie viele Erfindungen haben gar nicht oder erst zu spät das Licht der Welt erblickt, weil die Technikgeschichte von Männern dominiert wurde? Welche Chancen wurden verspielt?

Es ist ein Geräusch, das Urlaubssehnsucht erzeugt: Das Rattern von Rollkoffern in der Hotelhalle, auf dem Bahnsteig oder im Flughafen. Die ersten Versuche, Reisekoffer zum Rollen zu bringen, gab es bereits um 1950, doch die Modelle waren nicht erfolgreich. Dann kam das Jahr 1970. Inzwischen flog die Menschheit bereits ins Weltall, aber die Koffer rollten immer noch nicht.



Bernard Sadow, Vizepräsident der Firma US Luggage, also ein Mann, der von Berufs wegen mit Gepäck zu tun hatte, fuhr mit Frau und Kindern auf Urlaub. Schwer beladen mit Koffern wankte er so wie andere Familienväter schwitzend durch den Flughafenterminal. Weit und breit war kein Gepäckträger zu sehen. Aber etwas fiel Sadow auf, nämlich, dass ein Flughafenmitarbeiter sein schweres Gepäck leichtfüßig zwischen den wartenden Passagieren hindurchmanövrierte – auf einem vierrädrigen Rollbrett. Schlagartig wurde ihm klar, was Koffer brauchten: Räder! Zwei Jahre danach reichte er seine Erfindung beim US-Patentamt ein. Ein kommerziell erfolgreiches Produkt, „rolling luggage“, war geboren.