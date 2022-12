Alle reden übers Klima, keiner über die Natur

Funktionieren Ökosysteme nicht, funktioniert die Welt nicht. Dennoch ist Artenschutz Polit-Exotik.

Großer Rummel garantiert noch keinen großen Erfolg. Das hat die Klimakonferenz in Ägypten gezeigt. Leider gilt nicht der Umkehrschluss. Insofern ist die Stille, in der der Weltnaturgipfel in Montreal abläuft, vor allem eins: ein Zeichen, dass der Artenschutz nicht die Beachtung, ja vielleicht nicht einmal den Protest bekommt, den er verdient.



Es beginnt bei der Gästeliste. Drängte sich beim Klimagipfel die globale Regierungsprominenz, so sind diesmal die Staatsspitzen gar nicht eingeladen. Gut, Karl Nehammer war schon in Ägypten nicht dabei, dafür Alexander Van der Bellen, der nun immerhin per Video „mutiges und entschlossenes Handeln“ fordert. Genau das könnte er aber auch von der Bundesregierung in Wien verlangen. Die hiesige Biodiversitätsstrategie lässt auf sich warten: „Sie soll in Kürze vorgestellt werden“, heißt es aus dem Klimaschutzministerium. Und auch die für den Artenschutz wichtige Bodenstrategie kommt heuer wohl nicht.