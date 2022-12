Ist jemand, der ausrichten lässt, dass er gerade mit jemand anderem spricht, ein Gesprächspartner?

Telefonieren Sie eigentlich noch? Ok Boomer, dann kennen Sie vermutlich auch diese Ansage, die öfter kommt, wenn gerade besetzt ist: „Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld, Ihr Gesprächspartner spricht gerade.“ Schon klar, dass mein Gesprächspartner spricht, gehört zum Konzept eines Gesprächs. Aber wenn er tatsächlich mein Gesprächspartner wäre, müsste er dann nicht eigentlich mit mir sprechen? Und nicht eine Ansage abspielen lassen, während er offenbar gerade jemand anderen als Gesprächspartner hat? So ist mein eigentlicher Gesprächspartner ja die Stimme der Ansagerin, wobei das eine ziemliche Einwegkommunikation ist, denn für eine Unterhaltung ist der Dialog ein bisschen zu einseitig. So wie früher, als man aus Langeweile die Zeitansage angerufen hat, nur um ein paar Mal „Es wird mit dem Summerton . . .“ zu hören. Ein echtes Gespräch kam in der Regel nicht zustande. (Die Zeitansage gibt es übrigens immer noch, versuchen Sie es mal unter der Nummer 0810 001503.)

Ein bisschen verwandt ist auch die Sprachnachricht über WhatsApp. Nur umgekehrt. Jemand spricht eine elendslange Nachricht und verlagert damit im Gegensatz zur geschriebenen Kommunikation die Mühe: Der Anrufer muss nicht tippen, dafür muss der Angerufene sich den ganzen Sermon minutenlang anhören. Die Antwort darauf kann man schreiben, weil es einem zu blöd ist, einen Text aufzusagen wie im vorigen Jahrtausend auf einen Anrufbeantworter. Oder man sagt ein paar Sätze ins Handy. Ist halt asynchrone Kommunikation, und ein solches Gespräch fühlt sich natürlich anders an als eines, bei dem man gleich eine Reaktion bekommt. Aber falls man gerade keine Lust zum Antworten hat, könnte man folgende Sprachnachricht schon auf Taste haben: „Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld, Ihr Gesprächspartner spricht gerade.“

E-Mails an: erich.kocina@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.12.2022)