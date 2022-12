Lange begleitete Wendy Holdener der Ruf als ewige Zweite, nun gewann die Schweizerin auch den Slalom in Sestriere.

In Killington feierte Wendy Holdener ihre Siegpremiere im Slalom, am Sonntag legte sie in Sestriere nach. Die Schweizerin gewann vor Mikaela Shiffrin (+0,45 Sek.) und der Halbzeitführenden Petra Vlhova (+0,70).

Für die ÖSV-Frauen setzte es ein Debakel, Katharina Liensberger klassierte sich als beste auf Platz 14 (+2,93).

(APA)