Mutige Kinder im Wald und auf dem Mond

Die fast 40 Jahre alte Inszenierung macht Humperdincks „Hänsel und Gretel“ noch märchenhafter. In „Peterchens und Annelieses Mondfahrt“ wird das Cello zum Spaceshuttle.

Eine Hexe, die auf spektakuläre Weise über den Orchestergraben fliegt, und eine Regiearbeit, die auch nach fast 40 Jahren bezaubert: Es hat schon Tradition, dass Karl Dönchs 1985 kreierte Inszenierung von Engelbert Humperdincks „Hänsel und Gretel“ vor Weihnachten auf den Spielplan der Volksoper zurückkehrt. Auch unter Intendantin Lotte de Beer ist das nicht anders. So wurde das Lebkuchenhäuschen zur 232. Vorstellung aus dem Fundus geholt. Die Ausstattung von Toni Businger schafft inmitten von Bäumen und Moos ein bilderbuchhaftes, naturalistisches Umfeld. Ihr Alter unterstreicht das Zauber- und Märchenhafte nur noch mehr.



Unter dem Dirigat von Carlo Goldstein, bei dem manches gar wuchtig wirkte – auch wenn man Humperdinck den Wagner-Nachfolger natürlich anmerken darf – sang Annelie Sophie Müller erstmals den Hänsel, mit klarem, rundem Mezzo und burschikoser Schlitzohrigkeit. Anita Götz merkte man die Erfahrung mit der Inszenierung an, sie agierte souverän als patente Gretel und ließ bei Ohrwürmern wie „Brüderchen, komm tanz mit mir“ und „Abendsegen“ ihren strahlenden Sopran vernehmen. Dem Besenbinder verlieh Morton Frank Larsen seine sonore Stimme. Karl-Michael Ebner dosierte als Knusperhexe seine Hinterlistigkeit gerade so, dass es wohl auch den jüngsten Zusehern noch nicht zu unheimlich wurde.