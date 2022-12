Neuer Zuschuss bei Energie für Unternehmer

Will in der Sache Schengen-Veto hart bleiben: Kanzler Nehammer.

Nehammer reagiert auf deutsche Gaspreisbremse. Bei Schengen will er weiter zuwarten.

Wien. Bundeskanzler Karl Nehammer kündigt einen weiteren Energiekostenzuschuss für Unternehmen an. Aufgrund des neuen deutschen Modells für eine Gaspreisbremse habe man hier Nachbesserungsbedarf. Es dürfe keinen Wettbewerbsvorteil für die deutsche Industrie geben, meinte Nehammer in der ORF-„Pressestunde“. Die Maßnahme werde gerade zwischen Finanz-, Wirtschafts- und Infrastrukturministerium verhandelt und soll noch vor Weihnachten vorliegen.

Von den angekündigten zusätzlichen 500 Mio. Euro zur Ausweitung des Wohn- und Heizkostenzuschusses sollen 50 Mio. Euro für Maßnahmen gegen Obdachlosigkeit reserviert werden. Wenn Delogierungen drohen, soll damit gegengesteuert werden.

Scharf ging Nehammer mit FPÖ-Chef Herbert Kickl und dessen Kritik an den Sanktionen gegen Russland ins Gericht: „Was der radikalisierte Herbert Kickl mit seiner FPÖ von sich gibt, ist reiner Unsinn.“ Dessen Aussagen seien gleichlautend mit der russischen Kriegspropaganda.

Über einen Schengen-Beitritt von Rumänien und Bulgarien will Nehammer erst wieder reden, wenn der Grenzschutz dort verbessert worden sei und sich die Situation in Österreich gebessert habe. Es liege an der EU-Kommission, die Vorschläge des österreichischen Innenministeriums aufzugreifen, so Nehammer. „Dann kann man über einen Fahrplan reden.“ Dass Schengen derzeit nicht funktioniere, zeigten die zahlreichen Binnenkontrollen im EU-Raum. Das könne man nicht einfach zur Kenntnis nehmen und die nächste Erweiterung planen.

Die Boykottdrohungen gegen österreichische Firmen aus Rumänien und Bulgarien kann Nehammer nicht nachvollziehen. Es sei „absolut unzulässig, sicherheitspolizeiliche und wirtschaftspolitische Themen zu vermengen“. Die EU sei in erster Linie eine Wirtschaftsgemeinschaft. Gleichzeitig erinnerte er daran, dass Deutschland seinerzeit zweieinhalb Jahre lang Österreichs Schengen-Beitritt blockiert habe.

Ludwig für Schengen-Beitritt

Wiens SPÖ-Chef, Michael Ludwig, unterstützt hingegen einen Schengen-Beitritt Bulgariens und Rumäniens. Die beiden Länder würden von der EU-Kommission als sichere Länder eingeschätzt. „Wir sollen als Republik Österreich nicht zu viele Schritte setzen in der EU, die uns so stark isolieren.“ SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hat im Unterschied zu Ludwig den Zeitpunkt für eine Erweiterung für nicht geeignet gehalten. (red./APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.12.2022)