Wer die Mütze auf der Straße sucht, muss auf Autos achten

Teenager wurde von spät bremsender Pkw-Lenkerin erfasst: Beide sind gleichermaßen schuld.

Wien. Es war nicht die beste Idee, bei einer Autofahrt mit Freunden eine Mütze aus dem Fenster zu halten. Denn so fiel sie auf die Straße. Bei der anschließenden Suche ließ der 14-Jährige dann schon mehr Vorsicht walten, denn er hatte eine Warnweste an. Doch auf der gänzlich unbeleuchteten Bundesstraße im Freilandgebiet sollte eine unaufmerksame Autolenkerin den jungen Mann trotzdem übersehen.



Es oblag den Gerichten zu klären, inwieweit der schwer Verletzte Schadenersatz bekommt, weil die Pkw-Lenkerin zu spät gebremst hatte. Die Folgen eines Bremsmanövers beschäftigten die Höchstrichter aber auch noch in einem zweiten Fall, über den sie kürzlich zu richten hatten.