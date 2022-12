Nicht auf Kellnerin gehört: Skifahrer muss büßen

Ein Mann fuhr nach Lokalbesuch spät die Piste ab und klagte nach einem Unfall den Gastwirt.

Wien. Es war ein spezieller Tourengeherabend, an dem man die Piste auch zu später Stunde noch als Skifahrer nutzen durfte. Aber so spät war es dann doch mit Gefahren verbunden. Denn um 22.30 Uhr war mit dem Präparieren der Piste begonnen worden, um 22.45 Uhr war der Skifahrer mit einem Windenseil einer Pistenraupe kollidiert.



Der verletzte Mann verlangte darauf Schadenersatz von der Pisten- und Liftbetreiberin sowie vom Gastwirt, bei dem er vor der Abfahrt in der Bergstation eingekehrt war. Und tatsächlich sollte der Oberste Gerichtshof (OGH) festhalten, dass die Pflichten eines Wirtes gegenüber seinem Gast nicht nach der Konsumation bzw. nach der Begleichung der Rechnung enden. Doch andererseits war es ja nicht so, dass den Mann im Lokal keiner gewarnt hätte. Und so stellte sich die Frage, inwieweit der Mann mit seinen Ansprüchen vor Gericht durchdringen kann.