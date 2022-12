Widerspricht Tempo 130 der Verfassung?

Klimaschutz ist Teil der Bundesverfassung. Das Bundesverfassungsgesetz über die Nachhaltigkeit reicht wesentlich weiter, als in der Fachwelt bisher anerkannt wurde.

München/Salzburg. Aktivistinnen und Aktivisten kleben sich vor Dinosaurierskeletten fest oder schütten Öl auf berühmte Kunstwerke (genauer: auf deren Schutzglas), um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf die unzureichende Klimapolitik zu lenken. Die frappierende Tatsache, dass weder national noch international genug zur Bekämpfung der globalen Erderwärmung getan wird, tritt in der Diskussion um die Form des Protests leider oft in den Hintergrund. Auf der UN-Klimakonferenz in Ägypten wurde dieser Tage ein weiteres Mal um Lösungen gerungen – mit bescheidenen Ergebnissen.



Laut dem Regierungsprogramm der Bundesregierung soll Österreich bis spätestens 2040 klimaneutral werden. Die Realität des Treibhausgasausstoßes spricht allerdings eine andere Sprache. Die österreichischen Treibhausgasemissionen sind seit 1990 nahezu gleich geblieben, 2021 sind sie im Vergleich zum (unterdurchschnittlichen) Vorjahr erneut gestiegen, wie man auf der Website des Umweltbundesamts nachlesen kann. Die Gesetzeslage hat also bislang keine Trendumkehr im Treibhausgasausstoß bewirkt. Das ist auch nicht verwunderlich, waren doch die bis 2020 festgeschriebenen Reduktionsziele des Klimaschutzgesetzes nicht sanktionsbewährt. Seit 2021 gibt es darüber hinaus trotz formaler Weitergeltung des Gesetzes keine Reduktionsziele mehr.