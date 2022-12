Soll man die besten Aktien des Jahres im Nachhinein kaufen?

Viele Anleger scheuen sich, Aktien zu kaufen, die stark gestiegen sind. Doch steigen gerade diese meist weiter.

Ein US-Ölkonzern und ein deutsches Rüstungsunternehmen sind – sofern es in den wenigen Tagen bis Jahresende nicht noch zu grundlegenden Verschiebungen kommt – die beiden besten Aktien des laufenden Jahres in ihren jeweiligen Indizes. Mit keinem anderen Titel aus dem US-amerikanischen S & P 500 konnte man heuer bis dato so hohe Kursgewinne einfahren wie mit Occidental Petroleum. Die Aktie des Ölkonzerns hat sich mehr als verdoppelt. Das liegt zum einen an der Tatsache, dass Unternehmen aus dieser Branche heuer generell einen Lauf hatten, zum anderen daran, dass Starinvestor Warren Buffett bei Occidental eingestiegen ist, seinen Anteil inzwischen auf mehr als 20 Prozent ausgebaut hat und weiterhin aufstocken will.



In Europa hat das Papier des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall 138 Prozent gewonnen. Damit ist Rheinmetall der Bestperformer im Stoxx 600. Hier erfolgte der Rückenwind durch den Ausbruch des Ukraine-Kriegs und den plötzlichen Stimmungsumschwung für Rüstungsaktien, die zuvor häufig als unethisch galten, eine Ansicht, die von einigen Investoren nun revidiert wurde.