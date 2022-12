Porsche rast in den DAX, und Puma verliert seinen Platz

Die Autobranche ist damit siebenfach im DAX vertreten.

München. Gut zwei Monate nach dem Börsengang zieht der Stuttgarter Sportwagenbauer Porsche AG in den deutschen Leitindex DAX ein. Die Aktie der Volkswagen-Tochter ersetzt dort zum 19. Dezember die Papiere des fränkischen Sportartikelkonzerns Puma, der in den Nebenwerteindex MDAX absteigt, wie die Deutsche Börse mitteilte.

Porsche ist an der Börse inzwischen gut 98 Milliarden Euro wert. Die Aktie hat seit dem trotz widriger Umstände erfolgreichen Börsengang fast 30 Prozent zugelegt. „Wir freuen uns sehr über den schnellen, direkten Einstieg in den DAX“, sagte Finanzchef Lutz Meschke. „Unser Sprung in die Top 40 Deutschlands ist das Ergebnis unserer harten Arbeit der vergangenen Jahre.“

Die Porsche AG ist das dritte Unternehmen aus dem Volkswagen-Umfeld im Leitindex. Neben der Wolfsburger Muttergesellschaft ist dort auch deren Großaktionär erfasst: Die Porsche Automobil Holding SE, hinter der die Familien Porsche und Piëch stehen. Mit BMW, Mercedes-Benz, Daimler Truck und dem Zulieferer Continental kommen künftig insgesamt sieben der 40 DAX-Werte aus der Autoindustrie. Im SDAX gibt es ebenfalls zwei Aufsteiger: den Dortmunder Chip-Entwickler Elmos Semiconductor und den Glasfaser-Spezialisten Adva Optical Networking. (Reuters)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.12.2022)