Was tun bei Technologie-Aktien?

Eine hohe Inflation gepaart mit steigenden Zinsen hat vor allem Wachstumsaktien zugesetzt. Die Anzeichen für gemäßigtere Zinsschritte mehren sich. Was also raten Experten?

Wien. Die jüngste Rede des US-Notenbankchefs, Jerome Powell, hatte vielen Anlegern Mut gemacht. Powell meinte, er könne sich auf weiteren Sitzungen gemäßigtere Zinsanhebungen vorstellen. Ob sich dies bewahrheitet, wird sich auf der nächsten Fed-Sitzung am Mittwoch zeigen. In den vergangenen Sitzungen wurde der Leitzins um je 0,75 Prozentpunkte angehoben und erreichte zuletzt eine Spanne von 3,75 bis vier Prozent. Powells Aussagen beflügelten vor allem Wachstumstitel, weshalb etwa die US-Technologiebörse Nasdaq ein gutes Stück an Wert gewann.



Doch kurz darauf sorgten US-Arbeitsmarktzahlen für neue Turbulenzen. So wurden im November 263.000 Stellen geschaffen, mehr als erwartet. Die Meldung entfachte einmal mehr die Sorge, dass die Inflation kräftiger ansteigen und die Zinsen doch noch stärker angehoben werden könnten. Der Stimmungsschwenk lastete wieder auf Technologietiteln.