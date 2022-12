Die WM der schlechten Elfmeter

Nicht jeder ist ein Pirlo, Mendieta oder Messi, aber das Penalty-Unvermögen in Katar irritiert.

Fußball ist ein schwieriger Sport, nur ganz wenige beherrschen ihn wirklich. In Sekundenbruchteilen die richtigen Entscheidungen zu treffen und dann im dauernden Zweikampf mit den Gegnern Pässe, Schüsse und Kopfbälle technisch perfekt auszuführen kann auch kaum trainiert werden. Zwei Dinge, die bei der WM in Katar in so gut wie jedem Spiel zu beobachten sind, wären aber weit weniger kompliziert. Und misslingen sie, gibt es eigentlich keine Entschuldigung.



Erstens: Einen Eckball so in den Strafraum zu flanken, dass dieser nicht gleich vom ersten Verteidiger abgefangen wird. Zweitens: Den Ball vom Elfmeterpunkt wuchtig in eine Ecke zu befördern.