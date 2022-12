Passt ein Doku-Drama über Putins Morde ins Theater?

Ein falscher Kreml-Herr auf der Bühne, die echte Witwe eines seiner prominentesten Opfer im Publikum: Mit der deutschen Erstaufführung von „Extrem teures Gift“ bringt (Noch-?)Hausherr Martin Kušej ein hoch relevantes, aber etwas gar bodenständiges Stück nach Wien.

Am Ende sah man ein Foto von Marina Litwinenko an die Wand projiziert. Und dann, beim Verbeugen, stand sie leibhaftig zwischen den Schauspielern: die Witwe des russischen Geheimdienstoffiziers Alexander Litwinenko, der 2006 im Londoner Exil von Schergen Putins mit Polonium 210 vergiftet wurde. Ein Foto des Sterbenden schockierte damals die Welt. Doch nur Marinas Insistieren ist es zu verdanken, dass nach langem Wegschauen der britischen Politik zehn Jahre später ein Richter den Tathergang bestätigte und den Auftraggeber im Kreml bloßstellte. Deshalb stand das Publikum für sie auf, am Samstagabend im Kasino am Schwarzenbergplatz. Und klar blieb es dann gleich stehen, für das Ensemble und (Noch-?)Intendanten Martin Kušej, der „Extrem teures Gift“ im Außenposten seiner Burg selbst inszeniert hatte. Aber hat diese deutschsprachige Erstaufführung die leicht erschlichenen Standing Ovations verdient?