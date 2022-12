Bissl Unterhaltung mit Nazis: „Jeder stirbt für sich allein“

Franz Wittenbrink hat Hans Falladas Roman „Jeder stirbt für sich allein“ ausgeweidet und eine Art altertümelnde Nummernrevue daraus gemacht.

Da sitzen sie also rund um den Tisch und feiern. Otto und Anna haben nämlich silberne Hochzeit, es gibt sogar Bohnenkaffee, und die ganze Nachbarschaft ist geladen: das jüdische Ehepaar Rosenthal von oben, die Nazi-Sippe Persicke von unten, die beiden Kleinkriminellen vom Keller. Natürlich stoßen auch Sohn Franz und seine Verlobte Trudel, eine Widerstandskämpferin, mit an. Sie alle singen aus voller Kehle: „25 Jahre, Jahre froh, wie die Maus im Haferstroh“. Und der SS-Anwärter Baldur knipst noch ein paar Fotos von der ausgelassenen Gesellschaft.



Alles daran ist falsch, und nichts davon hat Hans Fallada geschrieben. Tatsächlich steht in seinem 1947 verfassten Roman das Gegenteil: dass Otto alles tut, um den Kontakt mit den Nazi-Nachbarn zu vermeiden. Weil die nämlich 1940 – in diesem Jahr spielt das Stück – gefährlich sind. Nicht nur für die Rosenthals, auch für einen einfachen Arbeiter wie ihn, der gar nicht an Widerstand denkt, noch nicht, aber zum Beispiel ein Radio besitzt, mit dem er ausländische Sender hören kann.