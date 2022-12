Briefing

Was Sie heute wissen sollten

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Eisenbahner verhandeln, Brauer streiken: Im Bahn-Sektor stehen heute erneut Lohnverhandlungen an. Beide Seiten geben sich vorab optimistisch. Bei den Brauereien scheiterten die Gespräche indes am Sonntag. Die Folge: Seit 22 Uhr wird gestreikt. Mehr dazu.

Vier Haftbefehle in EU-Skandal: Der Vizepräsidentin des Europaparlaments wird „bandenmäßige Korruption und Geldwäsche“ vorgeworfen. Konkret soll sie von Katar bestechen haben lassen, um Entscheidungen zugunsten des Emirats zu beeinflussen. Vier Haftbefehle wurden in der Causa ausgegeben. Das EU-Parlament kommt heute zu Beratungen zusammen. Mehr dazu. [premium]

Schickt Serbien Soldaten aus? Im Norden des Kosovo nehmen die Spannungen zwischen den Behörden und der serbischen Minderheit erneut zu: Nach einem nächtlichen Schusswechsel mit der Polizei blockierten serbische Demonstranten die Hauptverkehrsstraßen. Der serbische Präsident Aleksandar Vucic droht nun mit der Stationierung von Streitkräften. Mehr dazu. [premium]

Hörsaal-Besetzer rufen zur "Abzugsdemo" auf: Die Klimaaktivistinnen und -aktivisten der Gruppe „Erde brennt" wollen nach knapp vier Wochen heute die Besetzung des Hörsaals C1 an der Universität Wien beenden. Zuvor wollen sie im Zuge einer „Abzugsdemo" aber noch einmal „gemeinsam laut sein“, heißt es auf Twitter.

Tote bei Protesten gegen Perus neue Präsidentin: Beilandeweiten Demonstrationen gegen die Absetzung des ehemaligen Präsidenten Pedro Castillo sind zwei Jugendliche getötet und vier Personen verletzt worden. Die Protestierenden fordern den Rücktritt von Nachfolgerin Dina Boluarte, Neuwahlen und die Freilassung Castillos, der sich in U-Haft befindet.

Wie wird das Börsenjahr 2023? Christoph Boschan, Chef der Wiener Börse, spricht mit Kollegin Susanne Bickel über die Auswirkungen auf Aktienkurse, wenn Politiker über neue Steuern sprechen und ob sich der Investitionsstandort Österreich wieder von den Auswirkungen des Kriegs erholen kann. Seine Antworten hören Sie im Podcast.

Wiener zuerst! Das Wiener Gesundheitssystem will auf den verschärften Personalmangel auf untypische Weise reagieren: Nicht-Wiener sollen in Wiener Spitälern abgewiesen werden. Das Argument ist aber wackelig, meint Martin Stuhlpfarrer in der Morgenglosse.

35 Dollar für einen halben Liter Menschenblut? Es war eine grausliche Ankündigung, die heute vor 100 Jahren in der „Neuen Freien Presse“ zu lesen war. Aber, wie der Korrespondent aus New York schrieb, auch eine heilbringende. Worum es ging, erfahren Sie hier. [premium]