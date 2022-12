Krawalle von Fußballfans in mehreren Städten

Tränengas in Paris, Festnahmen in Brüssel und Messerattacke in Mailand lautet die Bilanz.

Wien. Nach den Siegen Frankreichs gegen England und Marokkos gegen Portugal trafen in Paris marokkanische und französische Fans auf den Champs Elysées auf die Polizei, die bei den Auseinandersetzungen auch Tränengas einsetzte. Fernsehbilder zeigten, dass Fußballfans Auslagenscheiben einschlugen und sich Auseinandersetzungen mit der Polizei lieferten. Auf der Avenue de Friedland nahe den Champs-Élysées loderten auch einige Feuer.

Wie schon bei den vorangegangenen Siegen des marokkanischen Teams kam es auch diesmal in Brüssel wieder zu Ausschreitungen. Pyrotechnik wurde exzessiv eingesetzt, kleine Gruppen hätten zudem die Polizisten mit Gegenständen beworfen. Es kam zu insgesamt 60 Festnahmen.

In Mailand wurde bei Straßenfeiern nach Marokkos Sieg ein Fan von einem Unbekannten mit einem Messer oder einem anderen spitzen Gegenstand am Hals attackiert und niedergestochen. Der Mann musste im Krankenhaus operiert werden. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.12.2022)