Ukraine: EU baut an ungarischer Veto-Umfahrung

Union organisiert die für 2023 geplanten Ukraine-Hilfen vorerst auf zwischenstaatlicher Basis.

Brüssel. Im Konflikt um den prekären Zustand der ungarischen Rechtsstaatlichkeit lässt sich die Europäische Union – zumindest vorläufig – nicht von Budapest unter Druck setzen. Nachdem die Regierung von Premier Viktor Orbán vergangene Woche den Beschluss der EU-Hilfszahlungen an die Ukraine mit ihrem Veto blockiert hatte, verständigten sich die übrigen EU-Mitglieder am Wochenende unter Umgehung Ungarns auf ein 18 Mrd. Euro schweres Hilfspaket für den von Russland überfallenen EU-Nachbarn.



Der Entscheidung zufolge sollen die Gelder im Laufe des kommenden Jahres als Kredit an Kiew gezahlt werden. Nach Schätzungen der EU-Kommission benötigt die Ukraine monatlich drei bis vier Mrd. Euro, um die nicht militärischen staatlichen Strukturen wie Krankenversorgung, Pensionswesen etc. aufrechterhalten zu können, und kann nur die Hälfte der benötigten Mittel aus eigener Kraft aufstellen.