US-Militär tötet zwei hochrangige IS-Kämpfer in Osten Syriens

Das US-Militär hat bei einem Luftangriff im Osten Syriens nach eigenen Angaben am Sonntag zwei hochrangige Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) getötet. Dies teilte das US-Zentralkommando in Tampa mit. Der Tod der beiden IS-Funktionäre werde die Islamisten dabei beeinträchtigen, weitere Anschläge zu planen und auszuführen.

Das US-Militär ist in dem Bürgerkriegsland normalerweise nur in Gebieten im Einsatz, die von der kurdischen Miliz YPG und deren Verbündeten kontrolliert werden. Die amerikanischen Streitkräfte unterstützen dort deren Kampf gegen die IS-Miliz.

