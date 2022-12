Fünf Todesopfer nach Explosion auf Kanalinsel Jersey

Bei einer noch ungeklärten Explosion auf der Insel Jersey vor der französischen Küste, kamen fünf Menschen ums Leben. Vier werden noch vermisst.

Bei einer Explosion in einem Wohnblock auf der Insel Jersey im Ärmelkanal sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Nachdem am Samstag zunächst drei Todesopfer gefunden worden waren, stieg die Opferzahl am Sonntag auf fünf, wie die Polizei der Insel am Abend mitteilte. Man gehe zudem von noch vier Vermissten aus.

Die Explosion hatte sich am Samstag in der Früh in der Inselhauptstadt Saint Helier ereignet. Anschließend brach Feuer aus, das dreistöckige Gebäude wurde komplett zerstört. Angesichts der Zerstörung hatten Polizei und Feuerwehr keine Hoffnung mehr, Überlebende zu finden - deshalb war der Such- und Rettungseinsatz am Sonntag zur Bergungsaktion erklärt worden. Am Samstag waren zunächst drei Tote gefunden worden, Dutzende Menschen hatten als vermisst gegolten.

Die Explosionsursache blieb am Wochenende unklar. Bewohner hatten nach Behördenangaben am Freitagabend jedoch Gasgeruch gemeldet - nur wenige Stunden vor der Detonation.

Die Kanalinsel Jersey liegt vor der französischen Küste. Sie ist kein Teil des Vereinigten Königreichs, sondern untersteht als sogenannter Kronbesitz direkt dem britischen Königshaus.

(APA/DPA)