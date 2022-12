Mordalarm in Kärnten: Mann im Drogenrausch erschlagen

Ein 36-jähriger Slowene dürfte einen 48-jährigen Italiener in einer Wohnung in Villach getötet haben.

Ein 48 Jahre alter Italiener ist in Villach Opfer eines Tötungsdelikts geworden. Der Verdächtige ist ein 36-jähriger Slowene. Dieser kam laut Polizei am Sonntag gegen 17.00 Uhr auf den Posten und zeigte an, er habe den anderen Mann zwei Tage zuvor im Drogenrausch erschlagen. In der Wohnung fanden die Beamten den leblosen, offensichtlich durch Gewaltanwendung zu Tode gekommenen Mann.

Der 36-Jährige befand sich am Montag zunächst in Polizeigewahrsam. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen und führt die Befragungen sowie die Erhebungen zum Tatablauf durch.

(APA)