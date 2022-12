„Wednesday“ läutet das Zeitalter der seltsamen Mädchen ein

(c) VLAD CIOPLEA/NETFLIX

Die Netflix-Serie bringt Goth und Grunge aufs Tapet der Generation Z. Samt obligatorischem (TikTok-)Tanz, der zum Komischsein einlädt.

Wednesday Addams ist ein seltsames Mädchen, eine Anti-Heldin samt morbider Charakterzüge. Ihr dunkler Charme grassiert bis über die Bildschirme hinaus, lässt selbst die formelhafte (und vertraute) Teenager-Romantik der Netflix-Serie, benannt nach dem Mädchen selbst, bizarr erscheinen. Die Selbstironie und Renitenz der Rolle Jenna Ortegas begleiten „Wednesday“, eine Serie, die sich in die Reihe von übernatürlichen High-School-Dramen wie „Harry Potter“ einreiht, wie eine Art Running Gag, bescheren der Figur Sympathien vonseiten der Schaulustigen.

Freilich dauert es in einer Ära von Videoschnipselportalen (genauer TikTok) nicht lange, bis die Nachahmung von Wednesday Addams in der realen Welt zündet. Dafür wurde vorgedacht - unter anderem mit einem Tanz. Choreografiert hat die aktuell viral gehenden Schritte aus Folge vier die 20-jährige Hauptdarstellerin Jenna Ortega selbst. Die Szene beginnt mit einem Schulterzucken, bevor Addams, wie besessen, erst einen Arm über den Kopf wirft, dann den anderen. Gebieterischen Schrittes entfernt sie sich von ihrem Partner, um sich dann ruckartig wieder umzudrehen, der Blick stets ferngesteuert. Von einem teilnahmslosen Zucken zum nächsten baut der Tanz auf theatralischer Kühnheit auf, mündet in verschrobener Komik. Es ist eine Feier der Seltsamkeit, die auf TikTok wohl begrüßt wird, als Gegenbewegung zum „that girl“-Trend, jener perfektionistischen jungen Frau, die frühmorgens schon Yoga macht und aufwendige Gesichtspflegeroutinen durchführt, und zu #Barbiecore.