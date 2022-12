Lebensqualität in Italien in Südtirol besonders gut

Südtirol schneidet in einem aktuellen Ranking in Sachen Lebensqualität in Italien gut ab. Spitzenreiter ist Bologna.

Südtirol bleibt in Sachen Lebensqualität in Italien auf Spitzenposition. Zumindest wenn es nach dem am Montag veröffentlichten Ranking der Wirtschaftszeitung "Il Sole 24 Ore" geht, ist die Provinz Bozen nach Bologna die lebenswerteste Gegend in Italien. Florenz folgt auf Platz drei. Südtirol hatte im vergangenen Jahr noch Platz fünf im Ranking besetzt.

Zu den Provinzen mit höchster Lebensqualität folgen Siena auf Platz vier und Trient auf dem fünften Platz. Triest schaffte es auf dem siebenten Platz nach Aosta, Mailand auf den achten Platz. Schlusslicht ist Crotone im süditalienischen Kalabrien. 90 Faktoren wurden bei der jährlichen Erhebung berücksichtigt, darunter Einkommen und Arbeit, Dienstleistungen, Umwelt und Gesundheit, Kriminalität, Freizeit- und Grünanlagen.

In der diesjährigen Ausgabe wurden auch die Auswirkungen großer Krisen, wie hohe Energiepreise und Inflation auf lokaler Ebene berücksichtigt. Die Großstädte verloren an Punkten, ging aus der Erhebung hervor: Rom liegt auf Platz 31 und Turin auf Platz 40.

(APA)