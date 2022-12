Venetien - Beschwingte Radreise

Schwingen Sie sich auf den Sattel und radeln Sie mit uns durch idyllische Hügellandschaften, sanfte Weinberge und Kirschbaum-Plantagen! Die malerischen Dörfer an denen Sie vorbeiradeln, versprühen das berühmte, italienische Flair. Neben beeindruckenden Landschaften locken natürlich auch feinste italienische Schmankerl und edle Tropfen auf der Radtour durch Venetien. Die Energietanks werden etwa in Breganze dank Imbiss und feinsten Süßweinen wieder aufgefüllt. Die einzigartige Tour führt weiter in die Stadt Castelfranco Veneto, der Heimatstadt des Renaissance-Malers Giorgione. Dort werden Besucher von der zauberhaften Atmosphäre der charmanten Altstadt sofort in den Bann gezogen. Zum Abschluss der erfolgreichen Radtour empfehlen wir einen Grappa aus der Destillerie in Bassano.

Buchung & Info 10.05 - 15.05.2023 Einzelzimmer ab 2.240 €

Doppelzimmer ab 1.990 €

Buchungen müssen telefonisch mit Angabe Ihrer Abonummer unter 0800560080 oder schriftlich per Email an service@reisethek.at erfolgen. Weitere Informationen erhalten Sie direkt hier.