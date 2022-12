Trendwende: Warum es sich wieder lohnt, mehr zu arbeiten

War zuletzt vermehrt von der Vier-Tage-Woche und Teilzeit-Jobs die Rede, sorgt die Teuerung nun für eine Trendwende. Die hohen Preise sorgen dafür, wieder mehr leisten zu müssen.

Die kalte Jahreszeit bringt wieder mehr Menschen in den Arbeitsmarkt. So waren im November gemäß Arbeitsmarktservice nur 330.454 Menschen offiziell ohne Erwerbsarbeit. Im Vergleich zum Vorjahresniveau zeigt sich ein Rückgang von 33.040 Personen. Diese Entwicklung hat jedoch nichts mit dem Wetter zu tun, sondern vielmehr mit den steigenden Kosten. Die niedrigste November-Arbeitslosenquote seit 15 Jahren sei mit 6,2 Prozent darauf zurückzuführen, dass die Inflation massive Auswirkungen auf den heimischen Arbeitsmarkt hat, wie eine aktuelle willhaben-Studie zeigt.

Unter den 1050 Befragten zwischen 15 und 59 Jahren steigt die Bereitschaft wieder, mehr zu arbeiten. Für rund ein Drittel der befragten Österreicher führen finanzielle Engpässe dazu, sich aktiv nach einem besser bezahlten Job (in derselben Branche) umzusehen. Weitere 40 Prozent haben zumindest darüber nachgedacht. Doch nicht nur ein Job-, sondern auch ein Branchenwechsel kommt für viele infrage: Rund 30 Prozent der Befragten hätten bereits konkrete Schritte gesetzt, um in einem neuen Bereich anzufangen.

Hoffnung für Pflege, Tourismus und Hotellerie?

Generell spiele die aktuelle Wirtschaftssituation bei Männern, jüngeren Arbeitnehmenden und Wienern eine überdurchschnittlich große Rolle, wenn es um die berufliche Zukunft geht. Denn diese sind, neben dem Wechsel in eine besser bezahlte Branche, auch bereit, mehr Arbeitsstunden zu leisten – entweder an ihrem aktuellen Arbeitsplatz, oder in einem zusätzlichen Zweitjob.

So hätten 23,5 Prozent bereits konkrete Maßnahmen ergriffen, um mehr Wochenstunden zu leisten, ein weiteres Viertel hat zumindest darüber nachgedacht. Ähnlich verhält es sich mit Blick auf Zweitjobs – mehr als 22 Prozent habe die Suche danach aktiv in die Wege geleitet, ein Drittel hat dies in Erwägung gezogen.

Überdurchschnittlich hoch sind diese Werte bei den 15- bis 19-Jährigen sowie bei den 20- bis 29-jährigen Arbeitnehmenden. Eine höhere Bereitschaft lasse sich darüber hinaus unter Personen erkennen, die in Teilzeit arbeiten, Nicht-Akademiker und alleinerziehend sind.

Es bleibt abzuwarten, ob diese Entwicklung auch eine Verbesserung des Fachkräftemangels bedeutet, denn eine österreichweite ibw-Befragung von mehr als 4200 Betrieben im Auftrag der WKO zeigt, dass sich der Fachkräftemangel in Österreich auf einem Höchststand befindet. Rund 270.000 Fachkräfte fehlten im März/April, 73 Prozent der Betriebe litten zum Jahresanfang unter dem Fachkräftemangel. Besonders stark ausgeprägt ist dieser in den Branchen: Baugewerbe, Herstellung von Holzwaren, Gastronomie/Hotellerie, Gesundheits- und Sozialwesen sowie in der Metallproduktion inklusive Maschinen- und Fahrzeugbau.

Viele sind auf Unterstützung angewiesen

Die Motivation, mehr Arbeitskraft zu bieten, steigt nicht ohne Grund: Viele der Interessenten sind bereits darauf angewiesen, Unterstützungsleistungen in Anspruch zu nehmen. Darunter Sonderzahlungen und Boni, die von rund 17 Prozent genutzt werden, Gutscheine erhalten knapp 16 Prozent und von anderen Formen machen rund sechs Prozent Gebrauch. Knapp ein Fünftel hat noch keine Information darüber erhalten, welche Maßnahmen von Arbeitgebern geplant sind.

Erstaunlich sei der Unterschied zwischen den Bundesländern, zeigt die Studie, denn: Erhalten bereits 70 Prozent in Wien eine finanzielle Unterstützung, liegt der Wert in Niederösterreich oder dem Bundesland gerade einmal bei 51 Prozent.

„Es zeigt sich, dass die aktuelle wirtschaftliche Situation Druck in den heimischen Arbeitsmarkt bringt. Dabei eröffnen sich den Jobsuchenden zahlreiche Perspektiven. Denn drei Viertel der befragten Personen haben im Rahmen ihrer Jobsuche bereits potenziell passende Angebote für die berufliche Zukunft entdeckt“, sagt Zink.

