EU-Außenminister dürften neue Sanktionen gegen Iran beschließen

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) am Montag in Brüssel

Ein neues Sanktionspaket ist laut Österreichs Außenminister Schallenberg "unumgänglich". Österreich werde außerdem den iranischen Botschafter ins Außenamt zitieren.

Die Außenminister der EU-Staaten beraten am Montag (13.00 Uhr) in Brüssel über die jüngsten Entwicklungen im Iran und in Russlands Krieg gegen die Ukraine. Es wird erwartet, dass bei dem Treffen auch weitere Sanktionen gegen Verantwortliche für schwere Menschenrechtsverletzungen im Iran beschlossen werden. Er befürchte, das sei "unumgänglich", betonte Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) vor Beginn des Treffens mit seinen Amtskollegen.

"Wir haben es leider Gottes mit einem Staat zu tun, der auf Konfrontationskurs ist gegenüber der eigenen Bevölkerung im Iran, aber auch gegenüber dem Westen", sagte der Außenminister. Die EU werde mit einem umfangreichen Sanktionspaket gegen weitere 30 Personen ein Signal setzen, hatte Schallenberg zuvor in einem Interview mit dem Deutschlandfunk angekündigt. Österreich werde zudem am Montag den iranischen Botschafter ins Außenministerium zitieren, um ein Zeichen zu setzen, so Schallenberg weiters. Die Verhandlungen mit dem Iran bezüglich eines Atomabkommens sieht der Außenminister indes noch nicht endgültig begraben. Dennoch betont er: "Das letzte was wir wollen, ist ein Regime im Iran mit Atomwaffen und ein nukleares Wettrüsten in der Golfregion."

Zuletzt hatte insbesondere die Hinrichtung von Mohsen S. international Entsetzen und scharfe Reaktionen ausgelöst. Es war die erste Exekution, die im Zusammenhang mit den Protesten seit Mitte September bekannt wurde. Auslöser dieser war der Tod der iranischen Kurdin Mahsa Amini. Sie starb am 16. September im Polizeigewahrsam, nachdem sie von der Sittenpolizei wegen Verstoßes gegen die islamischen Kleidungsvorschriften festgenommen worden war.

Kein neues Sanktionspaket gegen Russland

Das zweite zentrale Thema des Außenministertreffens wird die aktuelle Situation in der von Russland angegriffenen Ukraine sein. Zeitweise soll dafür auch der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba per Videokonferenz zugeschaltet werden. Anders als ursprünglich geplant wird es nicht zum Beschluss des neunten Sanktionspakets gegen Russland kommen, weil die Beratungen über Details im Vorfeld des Treffens noch andauerten.

Schallenberg betonte vor dem EU-Außenrat, er erwarte, dass es in den nächsten Tagen neue Sanktionen gegenüber Russland geben und kein EU-Staat das blockieren werde. "Die Uhr tickt und wir müssen sehr schnell eine Einigung erzielen. Jedes Fragezeichen, dass wir im Innenverhältnis haben, könnte uns schwächen", so der Außenminister in Hinblick auf den Streit um EU-Gelder mit Ungarn. Beim Thema Rechtsstaatlichkeit in Ungarn konstatierte Schallenberg, wenn man nach außen hin in diesem "systemischen Konflikt" mit Russland und China bestehen wolle, dann müsse man Glaubwürdigkeit nach innen zeigen. Österreich werde jedenfalls "vollinhaltlich" den Empfehlungen der Kommission folgen, so Schallenberg vor dem EU-Außenministertreffen.

Wie weiter im Veto gegen Schengen-Erweiterung?

Bezüglich des österreichischen Vetos gegen die Erweiterung des Schengenraums um Bulgarien und Rumänien, sagte Schallenberg, es seien "sehr viele Vorschläge am Tisch, nun wolle man aber Maßnahmen sehen. "Wir wissen, was zu tun wäre, wir brauchen nur den politischen Willen dazu", so der Außenminister. "Wenn wir die höchste Zahl an Asylanträgen haben, über 100.000 bis zum Jahresende", obwohl man bis auf die Schweiz und Liechtenstein nur von Schengen-Staaten umgeben sei und drei von vier Asylbewerbern nicht zuvor registriert worden seien, sei "das auch eine Sicherheitsthematik und heißt, dass eine Reihe von Staaten nicht die Regeln anwenden und wir die ersten sind, die das tun".

Am Rande des Treffens wollten sich die Ministerinnen und Minister am Vormittag zudem mit ihren Amtskollegen aus Armenien, Aserbaidschan, Moldau, Georgien und der Ukraine austauschen. Die sogenannte östliche Partnerschaft hat eine stärkere Anbindung dieser Länder an die EU zum Ziel. Belarus gehört eigentlich auch zu der Gruppe, die Beziehungen zu dem Land liegen wegen der Unterstützung des russischen Kriegs in der Ukraine und der Unterdrückung der Opposition aber auf Eis.

