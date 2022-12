Missbrauchsfall an Wiener Schule: FPÖ nimmt Ludwig in die Pflicht

An einer Schule sollen 40 Buben von einem mittlerweile verstorbenen Lehrer missbraucht worden sein. Die FPÖ ortet "auch einen politischen Skandal ersten Ranges".

Im Zusammenhang mit dem Missbrauchsfall an einer Wiener Schule, wo 40 Buben von einem mittlerweile verstorbenen Lehrer missbraucht worden sein dürften, verlangt die FPÖ von Bürgermeister und Landeshauptmann Michael Ludwig (SPÖ) Aufklärung in seiner Funktion als Präsident der Bildungsdirektion Wien. Der Rathausklub der Freiheitlichen hat am Montag eine entsprechende Anfrage im Landtag eingebracht, da es sich laut FPÖ "auch um einen politischen Skandal ersten Ranges handelt".

Die FPÖ wirft der Bildungsdirektion bzw. dem früheren Stadtschulrat - der Pädagoge soll zumindest seit 2004 Tathandlungen gegenüber unmündigen Buben gesetzt haben - vor, man habe "Kindesmissbrauchsfälle über viele Jahre unter den Teppich gekehrt und die Opfer im Stich gelassen", wie in dem Antrag ausgeführt wird, der der APA vorliegt. Die Freiheitlichen wollen unter anderem wissen, wann und durch wen die Bildungsdirektion bzw. Ludwig Kenntnis von den Missbrauchsvorfällen des Pädagogen erlangt haben und nach welchen Kriterien die Schulpsychologinnen und -psychologen ausgewählt wurden, die an die betroffene Schule entsandt wurden. Über deren Tätigkeit und Feststellungen verlangen die Freiheitlichen Unterlagen bzw. - so vorhanden - einen Abschlussbericht.

Weiters fragt sich die FPÖ, ob es nach Bekanntwerden der Missbrauchsfälle Weisungen an das Lehrpersonal gegeben hat bzw. ob die Lehrkräfte dazu angehalten wurden, diese "zu verschweigen". Der Wiener FPÖ-Obmann Dominik Nepp hatte in der vergangenen Woche per Presseaussendung von einem "Verdacht, dass durch die Verheimlichung des Skandals seitens der Justiz, aber auch der SPÖ-Stadtregierung in der Vergangenheit eine Beitragstäterschaft zum Kindesmissbrauch geleistet wurde" gesprochen.

