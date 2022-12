Von der Leyen will Ethikrat für EU-Institutionen

Die Vorwürfe der Korruption im Europäischen Parlament wiegen schwer, so die Präsidentin der EU-Kommission. Sie schlägt ein Organ für die Überwachung von EU-Institutionen vor.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat die Bildung eines Ethikrats zur Überwachung von EU-Institutionen ins Spiel gebracht. Die Vorwürfe der Korruption im Europäischen Parlament seien äußerst bedenklich und schwerwiegend, sagte von der Leyen vor der Presse am Montag. Sie schlug erneut einen Ethikrat vor.

Belgische Ermittler hatten in den vergangenen Tagen 16 Häuser in Brüssel durchsucht und 600.000 Euro Bargeld beschlagnahmt. Vier Personen wurden festgenommen, wie die belgische Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilte. Zu ihnen soll auch die griechische Abgeordnete und Vize-Präsidentin des Parlaments, Eva Kaili, gehören. Ihr Büro reagierte auf eine Anfrage nach Stellungnahme nicht. Griechenland hat Insidern zufolge ihr Vermögen eingefroren.

(APA/Reuters))