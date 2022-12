Sein Maulwurf trug eine Wurst am Kopf: Wolf Erlbruch ist tot

(c) imago images

Der deutsche Illustrator und Autor brachte allerlei Kot und (auch damit) viel Vergnügen ins Kinderbuch. Nun starb er im Alter von 74 Jahren.

Wer diese Geschichte (vor)gelesen hat, vergisst sie nicht: Ein kleiner Maulwurf streckt seinen Kopf aus der Erde und platsch - landet etwas darauf. Etwas Braunes, das ein bisschen an eine Wurst erinnert. Das erzürnte Tier will herausfinden, wer seine Notdurft auf seinem Kopf verrichtete. Und fragt jeden, den es trifft. Zur Verteidigung zeigen ihm alle stante pede, wie ihre Häuflein aussieht. Es ist ein besonders erfolgreiches Kinderbuch, das der deutsche Autor und Illustrator Wolf Erlbruch hier in großartige Bilder goss. Mit einem zornigen Maulwurf, den man beinahe aufstampfen hört. Und vielen Arten von Kot, die er versammelte. Und quasi salontauglich machte.

Aber "Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat“ ist bei weitem nicht das Einzige. Seine Karriere hatte Erlbruch 1985 mit "Der Adler, der nicht fliegen wollte" begonnen. 1989 folgte die Geschichte vom fäkalienvergleichenden Maulwurf, dann noch viele weitere. Oft illustrierte er, teils schrieb er auch den Text, wie etwa 2004 bei "Die große Frage“, ein Büchlein, in dem Erlbruch mit wenigen Worten und in einfachen Bildern verschiedenste Ansichten darüber versammelte, warum wir auf der Welt sind.

Für seine Arbeiten wurde Erlbruch vielfach ausgezeichnet - etwa 2017 mit dem von der schwedischen Regierung gegründeten Astrid-Lindgren-Preis. Mit fünf Millionen schwedischen Kronen (rund 522.000 Euro) ist es die höchstdotierte Auszeichnung für Kinderliteratur. Erlbruch war bis 2009 Professor für Illustration an der Bergischen Universität Wuppertal.

Erlbruch verstarb nun im Alter von 74 Jahren in Wuppertal, wie der Hanser-Verlag mitteilte.

(rovi)