90-Jährige schließt nach 71 Jahren ihr Studium ab

Joyce DeFauw brach Mitte der 1950er-Jahre ihr Studium ab. 2019 kehrte sie an die Universität zurück. Nun hat sie 71 Jahre nach ihrer Erstinskription ihren Abschluss geschafft.

Die Geschichte von Joyce DeFauw inspiriert. 71 Jahre nachdem sie zum ersten Mal an der Universität inskribierte, hat sie nun erfolgreich ihr Bachelorstudium in „General Studies" abgeschlossen, berichtet CNN. Ihre Botschaft: „Gebt nicht auf."

1951 schrieb sich DeFauw an der Northern Illinois University ein. Sie war damit das erste Mitglied ihrer Familie, das überhaupt ein Studium begann. Sie wollte ihren Abschluss in Hauswirtschaft machen. Doch soweit kam es erstmal nicht. Nach dreieinhalb Jahren brach DeFauw ihr Studium ab. Der Grund: Sie hatte sich verliebt. "Ich lernte in der Kirche diesen gut aussehenden Mann kennen, und wir beschlossen zu heiraten", erzählt Defauw. 1955 heiratete sie Don Freeman Sr., die beiden bekamen drei Kinder.

2019 kehrte Joyce DeFauw mit ihrem originalen Studentenausweis an die Northern Illinois University zurück. Northern Illinois University

Fünf Jahre nach seinem Tod heiratete DeFauw noch einmal und bekam mit ihrem zweiten Ehemann, Roy DeFauw, sechs weitere Kinder. Lange Zeit war sie mit ihrer wachsenden Familie beschäftigt, die mittlerweile 17 Enkelkinder und 24 Urenkel umfasst. Ihre Familie war es auch, die ihr den Anstoß gab, ihr Studium wieder aufzunehmen. DeFauw ärgerte sich, dass sie ihr Studium nicht beendet hatte. Ihre Kinder hätten sie dazu ermutigt, erzählt DeFauw. Also kehrte sie 2019 zur University Northern Illinois zurück.

„Fast hätte ich aufgegeben"

Eine der Hürden, die sie dabei meistern musste, war ihr erster Computer. Es sei einschüchternd gewesen, doch mit der Unterstützung ihrer Enkelin Jenna und ihres Sohnes Don habe sie langsam gelernt, damit umzugehen. Auch die Isolation im Altersheim während der Corona-Pandemie war eine Herausforderung für DeFauw. Zu guter Letzt hätten finanzielle Schwierigkeiten noch beinahe ihre Pläne durchkreuzt.

"Viele Male hätte ich aufgegeben. Ich hätte es fast getan", sagt sie. "Es gab einfach zu viele Leute, die davon wussten. Ich wollte sie nicht im Stich lassen.” Sie habe bereits einmal aufgegeben, das wollte sie trotz der Schwierigkeiten nicht wiederholen. Ohne ihre Familie und ein rettendes Stipendium hätte sie es nicht geschafft.

Drei Jahre nach ihrer Rückkehr zur Universität holt sich Joyce DeFauw am kommenden Wochenende ihren Abschluss als „Bachelor of General Studies". Sie sei dankbar, diese Möglichkeit ein zweites Mal gehabt zu haben. "Es ist schön, etwas zu beenden, das man angefangen hat", so DeFauw. Für Menschen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, hat sie einen Ratschlag: "Gebt nicht auf. Ich weiß, dass es schwierig sein kann, aber alles im Leben hat seine Höhen und Tiefen."

