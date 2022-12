Kroatien: Jedes Tor sorgt für ein „Erdbeben“

Der Adriastaat fiebert dem WM-Halbfinale gegen Lionel Messi und Argentinien entgegen. Fans sorgen in Katar, Zagreb und in Wien für gehörige Wirbel.

Kroatiens „Feurige“ lassen in ihrer Heimat tatsächlich die Erde beben. Schwache seismologische Erschütterungen in Zagreb und Rijeka wurden laut dem Webportal „24sata“ während des WM-Viertelfinales im fernen Katar nicht nur beim 1:1-Ausgleich durch Bruno Petković registriert, sondern auch beim versemmelten Elfmeter von Brasiliens Unglücksraben Marquinhos. „Es scheint, als ob die Freude der Fans für das Beben verantwortlich ist“, vermeldet stolz das Portal. In Doha sind die Rotweiß-Karierten weder zu übersehen noch zu überhören, diese Euphorie reicht freilich auch bis nach Wien-Ottakring.

Feuerwerk, Fahnen und Fan-Choräle – der Küstenstaat schwelgt im Fußballfieber. Wie bei der WM 2018 in Russland, als der Siegeszug der vom Elfmeterpunkt erstaunlich zielsicheren Mannschaft erst im Finale gegen Frankreich (2:4) ein spätes Ende fand, hat der Halbfinaleinzug der „Karos“ die sportbegeisterte Nation jetzt erneut in weiß-rot-gewürfelte Ekstase versetzt.