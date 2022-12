(c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Witters/ Valeria Witters)

Österreichs Männer-Team krönte sich mit dem 2:1 gegen Deutschland zum Europameister. Michael Körper, 36, sieht eine weitere Selbstbestätigung. Über den Schuss aus dem Schatten, Erfolge und Idealismus.

Was für Österreich im Fußball nahezu unmöglich ist bei einem Großereignis, ist in anderen Sportarten zwar ein gewaltiger Kraftakt, aber doch zu stemmen: Deutschland zu besiegen und ein Turnier zu gewinnen. Das Hallenhockey-Nationalteam zeigte es bei der EM in Hamburg vor, mit dem 2:1 krönte sich Österreich zum Europameister. Zum dritten Mal nach 2010 und 2018 ist man Europas Nummer 1. 2018 gewann die ÖHV-Auswahl auch die WM – Österreich ist die Nummer 1 der Welt.

Von Scheinwerfern, Bühne oder so gut bezahltem Profitum, um den Lebensalltag zu bestreiten, davon ist im Hockey aber keine Rede. Körper und Geist werden bedient, Athletik, Finesse und Teamgeist blühen. Einher läuft der Idealismus. Spieler entrichten Mitgliedsbeiträge, Team-Events sind mit 150 Euro Selbstbehalt und Urlaubstagen veranschlagt.

Legionäre mit Nebenjob