ÖSV: Das Debakel im Stangenwald

Nur eine Läuferin in den Top Ten und eine Katharina Liensberger, die Rätsel aufgibt: Die zuletzt noch so starke Slalom-Mannschaft enttäuscht.

Sestriere. 16 Weltcuprennen gab es in diesem Winter bisher, alle endeten sie ohne Sieg für den ÖSV. Eine ähnlich lange und ernüchternde Serie gab es zuletzt vor zwei Jahren: Erst einen Tag vor Silvester 2020 erlöste Matthias Mayer die Skination, indem er in Bormio gewann – damals der erste ÖSV-Sieg im 23. Saisonrennen.

Vor allem das Slalom-Team der Damen, bis zuletzt noch ein Aushängeschild im österreichischen Lager, enttäuschte und ist in der entsprechenden Disziplinenwertung nur noch die Nummer vier – mit Respektabstand zu den Top drei.

Die Zwischenbilanz: Nach lediglich drei Top-Zehn-Resultaten in vier Rennen, darunter durch Katharina Truppe als Dritte in Killington nur ein Podestplatz, wartet viel Arbeit. Vor allem mit Blick auf die Heimrennen zum Jahresende am Semmering. Besonders für härtere Bedingungen, wie sie die Läuferinnen in Levi und am Wochenende in Sestriere vorfanden, fehlt derzeit das Rezept. „Bis zum Semmering heißt es jetzt einfach buckeln“, erklärte Truppe.

„Viel umgestellt“

Katharina Liensberger, 2021 noch Slalomweltmeisterin und Gewinnerin der kleinen Kristallkugel für die Spezialwertung, heuer außerdem Silbermedaillengewinnerin bei den Olympischen Spielen in China, hält nach vier Saison-Slaloms als 14. bei mageren 74 Punkten. Angesichts der je 325 Zähler von Mikaela Shiffrin (USA) und Wendy Holdener (SUI) kann sie die Gesamtwertung damit schon abschreiben. Beim Auftakt in Levi war Liensberger Elfte und Achte, in Killington schied die Vorarlbergerin aus, auch in Sestriere reihte sie sich nun als 14. im geschlagenen Feld ein.

„Es spielt viel zusammen. Heute war es definitiv so, dass ich mich seit dem ersten Tor nicht wohlgefühlt habe. Wenn das Vertrauen bzw. die Stimmigkeit, das Gefühl nicht da ist, kann es auch das Ergebnis nicht sein“, meinte Liensberger, die seit dem Frühjahr von ÖSV-Neuzugang Livio Magoni trainiert wird. „Es ist sehr viel umgestellt worden – auf allen Ebenen. Wir werden sehen, wo es hinführt. Ich hoffe, dass es in eine gute Richtung geht“, sagt die 25-Jährige und ist sich mit Blick auf den Status quo im Weltcup bewusst: „Derzeit schaut es natürlich nicht gut aus, wir müssen es so akzeptieren und darauf aufbauen.“

Die nächsten Schritte? Bevor sie sich im Training an die Arbeit machen wird, wartet eine eingehende Analyse. „Zuerst analysieren und dann am Richtigen arbeiten. Irgendetwas stimmt momentan nicht zusammen, wenn man das löst, kann es wieder anders ausschauen.“ Sie könne auf sich vertrauen und wisse auch, wo sie stehe, wen sie ihr Potenzial abrufen könne.

Truppe schonungslos

In der Slalomwertung die aktuell beste Österreicherin ist Katharina Truppe als Zehnte. Die Kärntnerin punktete zumindest in allen vier Rennen, angesichts der Plätze 15 und 21 in Levi, 17 in Sestriere sowie des zuvor dritten Ranges in Killington meinte die 26-Jährige: „Es ist hart. Anstatt dass es eine Welle wäre mit ein bissl auf, ein bissl ab, geht es ja richtig steil bergauf oder bergab. Das Mittelmaß ist überhaupt nicht da. Das hier hat uns eindeutig die Grenzen gezeigt. Das müssen wir richten, sonst wird die Saison noch richtig schwer.“ Ihr schonungsloses Fazit: „Heute ist im gesamten Team nichts gegangen, das ist schon ein sehr großes Zeichen, dass wir so was gerade überhaupt nicht können.“

Gemeint waren die in Sestriere erneut härteren Pistenverhältnisse. Nur Liensberger und Truppe hatten es aus dem ÖSV-Team überhaupt in die Entscheidung der Top 30 geschafft. Damit es auf dem Semmering – ungeachtet der Verhältnisse – wieder anders aussieht, müsse einiges passieren, meinte Truppe.

(red.)