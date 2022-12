Marokko ist das Überraschungsteam dieser Fußball-WM. „Wir sind wie Rocky“, sagte der Trainer. Die Generation Mbappé wird damit wahrscheinlich nichts mehr anfangen, die Generation Messi und Modrić vielleicht schon noch.

Rocky war auch einmal Sportler, allerdings nur im Film, und brachte als krasser Außenseiter, jedenfalls der vierte „Rocky“, ein ganzes Imperium zum Wanken. Das kann der Fifa nicht passieren.

Am Mittwochabend spielt dann Marokko gegen Frankreich. In Casablanca wird diesmal also eher nicht die „Marseillaise“ gesungen werden. Aus der Sicht von Paris ist es überhaupt egal, wie das ausgeht. Ob Marokko nun gewinnt oder verliert, ein Stadtteil wird auf jeden Fall zu Kleinholz gemacht. Das andere Semifinale bestreiten Kroatien und Argentinien, also Modrić und Messi, die „Rocky“ noch gekannt haben könnten. Sonst kann es ihnen Herbert Prohaska im Studio erklären.

Aber auch andere Erfolgsfilme der Achtzigerjahre erleben gerade eine Neuauflage. „Wir sind wie Rambo“, soll Österreichs Innenminister Gerhard Karner neulich in Brüssel gesagt haben. Und der Bundeskanzler, bislang auf die Rolle als Offizier und Gentleman abonniert, legt es nun auch eher als Terminator im fiktiven Schengen-Land an. (oli)

