Eine Kunstgeschichte ohne Männer - Revanchismus?

Katy Hessels Bestseller „The Story of Art Without Men“ ist eben auf Deutsch erschienen. Der „Presse“ erzählt sie, warum sie findet, dass die Männer jetzt ruhig einmal die Künstlerinnen umarmen könnten. Und sich nicht grämen sollten.

Unter unausgesprochen umgekehrten Vorzeichen existierte dieses Buch bereits: 1950 erschien das Standardwerk „Die Geschichte der Kunst“ des britisch-österreichischen Kunsthistorikers Ernst Gombrich ohne Nennung eines einzigen Künstlerinnennamens. Keine Artemisia Gentileschi, keine Frida Kahlo, keine Anni Albers. Was jetzt einer jungen britischen Kunsthistorikerin als Inspiration für den Titel ihres eben auf Deutsch erschienenen Bestseller-Debüt-Buchs diente: „The Story of Art Without Men“. Natürlich eine Provokation, sagt Katy Hessel, angesichts ihrer 290.000 Instagram-Follower getrost als Art-Influencerin zu bezeichnen, der „Presse“. Allerdings solle man nicht so tun, als sei Gombrich, als sei die ganze kanonisierte Kunstgeschichte „einfach so passiert“. „Es war eine bewusste Entscheidung, die Frauen nicht darin aufzunehmen“, sagt Hessel. „Es ist ein männliches Narrativ.“

Was sich ihrer Meinung nach auch in der Wertung der Genres spiegle, die Malerei und Bildhauerei höher reiht als Textil- und Keramikkunst, in die Frauen durch die ihnen offenstehenden Ausbildungsmöglichkeiten gedrängt worden seien. Vielleicht habe es ja wirklich keinen weiblichen Leonardo gegeben, gesteht Hessel zu. „Aber vielleicht gab es zur selben Zeit unglaubliche weibliche Leistungen in anderen Medien? Deshalb beziehe ich in meinem Buch auch bewusst diese Gebiete mit ein.“